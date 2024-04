Qualiano | distrutto vetro antiproiettile de La Boutique del Cellulare

(Di venerdì 26 aprile 2024): continuano gli attacchi notturni nei confronti del negozio “ladel”,un: Questa notte, ignoti hannocompletamente undel negozio “Ladel”. Non è la prima volta che questa attività commerciale viene attaccata, difatti, lo scorso gennaio dei rapinatori scassinarono dei lucchetti attaccati alla porta principale del negozio. Non riuscendo però ad entrare all’interno Ieri sera invece dei malviventi hanno rotto, si pensa con una mazza o un piede di porco, ildell’entrata principale del ...

Ancona, vuole sfondare a calci il portone di casa della ex. Prima e dopo la minaccia al telefono: arrestato - Calci e pugni al porto di casa con l'intenzione di sfondarlo. Si è tenuta stamani presso il Tribunale di Ancona, l'udienza di convalida dell'arresto operato nella ...

Continua a leggere>>

Aperitivo folle, bagno distrutto nel locale della Pordenone bene. Il titolare: «Mai visto niente del genere» - PORDENONE - Non erano le tre del mattino. I clienti non erano ragazzini su di giri. E il locale non è una discoteca, dove comunque un episodio del genere non rientrerebbe le novero delle ...

Continua a leggere>>

Incendio doloso al Bbk di Punta. Ma lo stabilimento oggi apre - distrutto ricovero attrezzi, danni stimati in 30-40 mila euro. Carabinieri al lavoro per identificare i responsabili ...

Continua a leggere>>