Qualcomm sta imbrogliando tutti con Snapdragon X Elite I benchmark sono truccati La pesante accusa di SemiAccurate

qualcomm svela Snapdragon X Plus per AI PC (update) - qualcomm ha annunciato lo Snapdragon X Plus e tre varianti dello Snapdragon X Elite, primi SoC per AI PC del produttore californiano.

Continua a leggere>>

Dopo il lancio di Snapdragon 8cx Gen 3, qualcomm è rimasta in silenzio sul fronte PC Windows on ARM, tuttavia presto potrebbero esserci novità. - Dopo i tanti rumor durante l'evento Snapdragon Summit 2023 qualcomm ha finalmente presentato il nuovo Snapdragon X Elite.

Continua a leggere>>