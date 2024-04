Pusher inseguito e caos in strada ad Anzio | connazionali accerchiano i poliziotti per liberarlo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un servizio di controllo del territorio ha portato gli uomini del Commissariato di Polizia di-Nettuno coinvolti in un inseguimento per le strade di, terminato alla stazione del Lido di Lavinio con l’arresto di un 25enne. Inseguimento ad, scooter non si ferma all’Alt – repertorio – ilcorrieredellacitta.comIl 25enne non si ferma all’Alt della Polizia Gli agenti hanno intimato l’Alt a un giovane in sella a uno scooter, in via Valle di Schioia, il quale, invece, di fermarsi ha accelerato innescando un inseguimento. Nella corsa il 25enne sul motociclo è stato visto mentre tirava fuori dalle tasche involucri che gettava in. Il tentativo di fuga, però, è terminato nei pressi del parcheggio della stazione di Lido di Lavinio, dove il giovane è stato, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso ...