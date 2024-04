Procedimento Antitrust a carico di Enel Energia; Decine di casi anche nella provincia di Latina

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Confconsumatori ha sollecitato un intervento urgente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), facendo leva sull’articolo 10 del regolamento Agcm, per indagare le pratiche diriguardanti il mancato recapito delle condizioni economiche di rinnovo dei contratti di fornitura di gas e luce. Problema delle Bollette Energetiche L’associazione ha ricevuto segnalazioni da oltre 500 famiglie, attraverso i suoi sportelli territoriali e online, che si trovano a fronteggiare bollette energetiche con aumenti esorbitanti, fino a quadruplicare i costi iniziali. Tali lamentele hanno spinto Confconsumatori a proporre all’Autorità un ampliamento dell’indagine, includendo la questione delle lettere di rinnovo contrattuale e variazione unilaterale dei costi, che secondo le segnalazioni, non sono state ...

