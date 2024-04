Primo maggio in Toscana - gli outlet aperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 – Per chi vorrà fare acquisti il 1– dall'abbigliamento alle calzature, agli oggetti per la casa – dovrà riversarsi nei centri storici delle città d'arte toscane oppure nelle più rinomate località balneari della regione, come Viareggio e Forte dei Marmi. Diversamente dal 25 aprile, infatti, per la festa dei lavoratori saranno chiusi i negozi Ikea di Pisa e Firenze, il centro commerciale I Gigli, i punti vendita Mondo Convenienza di Prato e Grosseto, il Parco Levante a Livorno., invece, gli. Per chi vuole fare shopping di lusso, è aperto il 1, secondo il consueto orario, quindi dalle 10 alle 19, The Mall in località Leccio, a Reggello. Il Valdichiana Village di Foiano della Chiana, sarà aperto con orario 10-20, stesso orario per il Barberino Designer ...