Prada e Miu Miu in cima alla classifica dei brand più desiderati La regina - sempre lei

Milano, 3 aprile 2024 – Che sia la Classifica globale o quella italiana, tra i nomi già noti della lista annuale di Forbes , quest'anno compaiono nuovi "paperoni" che ingrossano le fila dei più ricchi al mondo (e in Italia). Se Giovanni Ferrero, con i suoi 43,8 miliardi di patrimonio rimane in

Qual è il brand più desiderato? Quali sono le maison più citate sui social? Il mondo della moda è quanto mai in evoluzione e, con i mercati che condizionano sempre più le scelte creative, questi dati assumono oggi un'importanza vitale. Ecco allora che classifiche trimestrali come quella di FiloBlu

La signora Miuccia prada è la numero uno. Anche secondo Lyst - È arrivato il primo rapporto trimestrale del 2024 di Lyst Index, che rivela quali sono i brand più desiderati del momento. Nei primi mesi dell'anno, a dominare la classifica è Miuccia prada. La

L'inarrestabile ascesa di Jonathan Anderson nell'Olimpo della moda - Ha portato Loewe e il suo brand ai vertici della fashion industry e adesso è stato inserito tra i 100 personaggi più influenti al mondo secondo il Time. La sua Una storia di successi.

New Balance e Gucci tra i marchi più ricercati su Google e TikTok - New Balance e Gucci sono saldamente in testa ai volumi di ricerca su Google e TikTok, seppur con il primo brand in lieve calo e il secondo stabile nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo

