Povero Diavolo - i conti non tornano Questa difesa è un punto debole

(Di venerdì 26 aprile 2024) È dura se ogni partita la inizi sapendo che prenderai due gol. È quello che è successo al Milan piantatosi sui pedali dopo le sette vittorie consecutive tra campionato e coppa: un pareggio, tre sconfitte e otto reti subite in quattro gare. 0-1 con la Roma in Europa League, 3-3 contro il Sassuolo, 1-2 nel ritorno con i giallorossi e stesso risultato contro l’Inter. La media è presto fatta: due reti incassate ogni volta. Non solo. Ilè sempre andato in svantaggio alla svelta, nel primo quarto di gara: Mancini (17’); Pinamonti (4’) e Laurienté (10’); Mancini (12’) e Dybala (22’); Acerbi (18’). Insomma, è emergenza. Ancora una volta. Un fil rouge che ha accompagnato tutta la stagione rossonera, seppur con diverse sfumature: infortuni, sbavature o veri e propri crolli, ora anche squalifiche. Quelle che terranno fuori con la Juventus ...