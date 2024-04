Ponti in primavera | attraversare l’Europa - col fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) I varidi diverse città e paesi: dall’Italia fino ad arrivare all’estero. Iricongiungono tuttaStrumento di continuità territoriale. Struttura edile utilizzata al fine di dare continuità ad un attraversamento stradale. Opera mirabile per ingegneria ed estetica, fondamentale al confronto, allo scambio, all’unione. Ad arco, a trave, a capriata, a sbalzo, strallato, continuo, mobile,, girevole. In pietra, in cemento, in acciaio, in vetro. Il ponte non è più soltanto un’infrastruttura edile fondamentale, ma si carica anche di significati simbolici. Il dominio sugli ostacoli naturali, la resistenza al tempo, la sfida continua alle forze della Natura: il vento, l’acqua, il fuoco, le vibrazioni date dall’utilizzo e gli eventi sismici. La sua essenza paradossale fatta di forza e stabilità ...