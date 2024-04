Ponte del 25 aprile e 1° maggio - potenziati i servizi di accoglienza

(Di venerdì 26 aprile 2024) Predisposto il potenziamento dei principalidestinati e migliorare l’, i trasporti e la sicurezza nella città di Napoli. In occasione delle prossime giornate legate alle festività del 25o del primoe alla notevole affluenza di turisti e visitatori prevista in città, è stato predisposto il potenziamento di alcuni dei principali

Ricca settimana per la storica soap opera “ Beautiful ”, in onda su Canale 5 da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2024 . In primo piano le disavventure di Sheila: la donna bussa alla porta di Steffy e Finn. A sorpresa, irrompe Bill che sembra avere dei piani per salvare la donna dalle grinfie... Continua a leggere>>

Sondaggi politici ed elettorali Termometro Politico: 25 aprile ancora valido per maggioranza , ma oltre un terzo degli italiani non è d’accordo Torniamo puntuali con l’appunto del venerdì per condividere i risultati del nostro Sondaggi o settimanale. Focus principale sul 25 aprile . La festa ... Continua a leggere>>

Al via il 72esimo Trento Film Festival - Tutto pronto per l’inizio della 72esima edizione del Trento Film Festival, che prende il via oggi, venerdì 26 aprile, per proseguire poi fino a 5 maggio, con ben 120 pellicole in concorso, tra cui i ...

Continua a leggere>>

Temperature in rialzo e torna il sole, ma il 1° maggio servirà l'ombrello - E tra domenica 28 e martedì 30 aprile le temperature continueranno a salire, con il sole che dominerà la provincia, tanto che a Trento sono attese massime fino a 26°. Ma c’è poco da rallegrarsi, ...

Continua a leggere>>

Il campionato "World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024" al via il 1º maggio - L'evento globale per le specialità di caffè si terra a BEXCO, a Busan, per la prima volta in Asia La World of Coffee & World Barista Championship Busan si terrà dal 1º al 4 maggio al centro congressi ...

Continua a leggere>>