Polemiche su protocollo assistenza donne violentate e aggressori - dal Comune di Eboli la risposta alle associazioni

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBotta evia stampa oggi (LEGGI QUI) tra leantiviolenza salernitane e ildiper la stipula prevista per il 29 aprile di und’intesa denominato “LO SPECCHIO” e promosso daldi, destinato ad istituire una rete di ascolto e di sostegnovittime di violenza e agli uomini maltrattati e maltrattanti, oltre chepersone affette da problemi di tossicodipendenza.che ha scatenato non pocheda parte della associazione die supportovittime di violenze che in una nota congiunta, questa mattina, hanno ...

Latina – Con una delibera di giunta, su indirizzo dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, è stato approvato il protocollo d’intesa con l’ associazione 21 Luglio per facilitare i processi di inserimento nel nuovo centro di Autonomia abitativa in corso di realizzazione a Latina , in via ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato siglato ieri sera, presso la sede di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa per il rilancio e la programmazione turistica, tra il Comune di Postiglione e le aziende del territorio Postiglione se. “Il protocollo -spiega il sindaco della cittadina, Carmine Cennamo ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 3 minuti“La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani e sostenerle nella fuoriuscita significa sostenerle nel percorso di autodeterminazione ed evitare la vittimizzazione secondaria ma assegnare tale compito a chi si occupa di altro significa non rispettare gli ... Continua a leggere>>

Parità di genere, firmato protocollo d’intesa per valorizzare la donna nel mondo del lavoro in Calabria - Catanzaro - Donne impegnate a costruire percorsi di formazione e crescita per altre donne. Uno sforzo intergenerazionale che mira a creare le condizioni di una piena valorizzazione e integrazione dell ...

Continua a leggere>>

Parità di genere, firmato un protocollo d’intesa per valorizzare la donna nel mondo del lavoro - Camera di commercio, comitato per l’imprenditorialità femminile e Soroptimist insieme per creare percorsi di formazione e orientamento. Obiettivo promuovere le competenze femminili ...

Continua a leggere>>

Latina. Serate in musica sul lungomare, approvato lo schema del protocollo d’intesa con gli operatori balneari. - La giunta del sindaco Matilde Celentano, nella seduta di mercoledì 24 aprile, su indirizzo dell'assessore Antonio Cosentino, con delega alle Attività produttive, ha approvato lo schema dell'accordo ch ...

Continua a leggere>>