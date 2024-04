Pisciotta - spaccio di droga | un arresto e tre denunce

Leggi tutta la notizia su zon

Nella mattinata del 24 aprile, a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli "arresti domiciliari" emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) per "detenzione ai fini didi sostanze stupefacente" nei confronti D.C.C., 41enne del luogo. Dall'attività investigativa dei Carabinieri è emerso che l'arrestato, unitamente ad altri soggetti indagati in stato di libertà nel medesimo procedimento penale, avrebbe in più circostanze detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. circostanze detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana