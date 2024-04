Pioli Giorni delicati - siamo il Milan e dobbiamo reagire

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Cipresi e abbiamo dato delusioni ai nostri tifosi, oradifendere il 2° posto" CARNAGO - "Contro la Juventus è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su questa sfida, sull'arrivare secondi, bisogna c

Firenze, 10 aprile 2024 - Uno degli uomini viola più attesi alla Doosan Arena di Plzen è senz'altro Antonin Barak . Un po' perché nativo della Repubblica Ceca e molto conosciuto in patria anche per essere un calciatore della Nazionale, un po' perché per la Fiorentina rappresenta l'uomo di coppa ...

Le tensioni in Medio oriente non devono diventare una vera e propria guerra, e gli attori coinvolti devono evitare un'escalation dopo l'attacco dell' Iran a Israele . Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti: la condanna per l'attacco di sabato notte è convinta, ma ora è il momento di ...

Milan, Pioli: 'Inter la più forte da 4 anni, ma ha vinto solo 2 Scudetti. Leao capitano contro la Juventus' - Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenta la sfida contro la Juventus nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello. Come motiverà i ragazzi: `.

Il tecnico rossonero: "Darei tutto quello che ho per cambiare il risultato, ma non si può" - "Juve-Milan deve essere importante per noi. L'obiettivo per noi deve essere chiudere al secondo posto, soprattutto dopo i dieci giorni trascorsi che non sono stati felici per noi" dice Stefano Pioli a ...

Il presidente cinese Xi incontra Blinken a Pechino, 'Usa e Cina siano partner, non rivali' - Il segretario di Stato Usa ha visto anche il suo omologo Wang Yi e il ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong (ANSA) ...

