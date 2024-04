Pioli fra derby e futuro | Inter più forte da 4 anni A fine stagione faccio…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) “In questi 4-5non ci sono mai state vie di mezzo, ci sono stati momenti molto positivi e molto negativi, questo è il più vicino, il più doloroso. Darei tutto quello che ho per cambiare il risultato delma non si può, bisogna avere le spalle larghe e andare avanti“. È quanto dichiarato da Stefanoalla vigilia del match contro la Juventus. Trasferta importante per il Milan quella che arriva dopo la scottante delusione del, in merito alla stracittadina che ha assegnato il 20° Scudetto ai nerazzurri, dichiara: “l’da 4è la piùdel campionato e ha vinto due scudetti. Noi non lo siamo mai stati i più forti e abbiamo lottato per le posizioni di vertice, abbiamo dato tutto ma non sempre siamo riusciti a giocare ...