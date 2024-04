Pietro Fanelli si ritira dall’Isola dei Famosi – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 aprile 2024)all'Isola E meno male che alla prima puntata Luxuria si era augurata di avere un’Isola senza ritiri. Un nuovo naufrago ha deciso infatti di abbandonare, di sua spontanea volontà, la diciottesima edizione dell’Isola dei. Si tratta del ‘poeta’ e modello. A dare l’annuncio sono stati i canali social del reality che hanno comunicato di conseguenza l’annullamento del televoto che vedevacoinvolto. Contestualmente la votazione è stata riaperta per gli altri cinque nominati: Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati. “Ho sentito che in questo gioco il mio percorso è giunto il termine“ sono state le parole del ragazzo, che si è scusato con i compagni per gli atteggiamenti avuti, “se ho ferito qualcuno“, ma ...