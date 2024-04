Perugia-Monza Gara 4 - come vedere la Finale Scudetto in tv e in streaming

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (25-15; 25-18; 24-26; 25-19) nella gara-3 della Finale scudetto di Volley maschile e si è così portata in avvio per 2-1 nella serie che assegna il tricolore. I Block Devils hanno dominato i primi due set andati in scena di fronte al proprio pubblico del ...

