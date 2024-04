Perché le balene si spiaggiano? Anche l’uomo ha le sue colpe

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono state ore terribili, le ultime, per i volontari e gli esperti di fauna marina che hanno provato a salvare un gruppo di 160spiaggiate in Australia, a sud di Perth. La maggior parte di loro è stata salvata e riportata in mare. Malesi? Anzitutto, partiamo dalla definizione di spiaggiamento che avviene quando i cetacei perdono l’orientamento e si arenano sulla spiaggia. Gli spiaggiamenti possono essere singoli e di massa. Non si ha certezza della loro causa. Piuttosto, sono legati a una serie di fattori concatenati. Cause naturali L’età dell’esemplare è discriminante quando si parla di spiaggiamento. Più una balena invecchia e minore sarà la sua capacità di orientarsi. O di tenere il passo con il branco. Essa diventa sempre più fragile e non resiste alle correnti. I cetacei che si ...