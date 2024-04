Perché la legge veneta sulle case popolari solo ai residenti è anticostituzionale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Consulta boccia per l'ennesima volta il requisito della lunga residenza per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica: sono ormai moltissime le sentenze che dichiarano illegittime le norme che, come in Veneto, escludono gruppi di bisognosi da misure di welfare e assistenza sociale. Eppure, tra viltà, razzismo e calcolo elettorale, la politica continua a varare queste regole discriminatorie.