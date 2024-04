Perchè il Papa è stato invitato al G7 sull’intelligenza artificiale Meloni | Sono convinta che sarà un contributo decisivo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) La presidenza italiana del G7 «intende valorizzare il percorso promosso dalla Santa Sede»con la “Rome Call for AI Ethics” e «portarlo all’attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia». Così la premier Giorgiain unmessaggio in cui annuncia «la partecipazione diFrancesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’Intelligenza». «che la presenza di Sua Santità – ha dichiarato la presidente del Consiglio – darà unalla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’Intelligenza». «Ringrazio di cuore il santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia, ...