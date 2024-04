Pechino Express - imprevisto per Antonella Fiordelisi che si mostra con il labbro gonfio | cosa è successo

cosa è successo nell' ottava puntata di Pechino Express 2024 andata in onda ieri, giovedì 25 aprile su Sky Uno. Una coppia è stata eliminata e Costantino Della Gherardesca non è riuscito a trattenere le lacrime.Continua a leggere Continua a leggere>>

Si è consumata ieri la puntata che apre le porte, per la prossima settimana, alla Semifinale di “ Pechino Express ”, in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I concorrenti sono giunti per l’ottava tappa in Sri Lanka per affrontare ... Continua a leggere>>

pechino express, tutti nel panico per Antonella Fiordelisi con il labbro gonfio. Ecco perché - Si è consumata ieri la puntata che apre le porte, per la prossima settimana, alla Semifinale di “ pechino express ”, in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on d ...

Continua a leggere>>

pechino express 2024, ottava puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata - Cosa è successo nell’ottava puntata di pechino express 2024 andata in onda ieri, giovedì 25 aprile su Sky Uno. Una coppia è stata eliminata e Costantino Della Gherardesca non è riuscito a trattenere ...

Continua a leggere>>

pechino express: rivedi l'ottava puntata in streaming dall'estero - Tutto quello che c'è da sapere su come vedere in streaming dall'estero l'ultima puntata di ieri di pechino express 2024.

Continua a leggere>>