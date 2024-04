Pechino Express 2024 | emozioni e polemiche nell’ultima tappa dello Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel cuore pulsanteSri, l’ultima puntata diha tenuto gli spettatori incollati allo schermo con una serie di colpi di scena che hanno ridisegnato le dinamiche tra i concorrenti, scatenando reazioni infuocate sui social network. In questa terzultimadel celebre adventure game, la tensione era palpabile, e i giochi di strategia hanno avuto il sopravvento, culminando in un epilogo sorprendente che ha visto l’eliminazione di una delle coppie più amate dal pubblico. Strategie e alleanze aL’episodio di ieri diè stato un vero e proprio test di resistenza e astuzia per i concorrenti. Partendo dalla storica ...