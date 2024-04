Paul Mescal e Andrew Scott raccontano lo strano e sensuale incontro del finale a sorpresa di Estranei

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ho avuto l'impressione di reggere il moccolo a una coppia uscita a fare serata durata l'intera call su Zoom consul film, disponibile dal 24 aprile su Disney+. In due si sta benissimo. Certe volte, invece, in tre si è già troppi. A dirla tutta, mentre li intervistavo ho vissuto momenti davvero faticosi nel tentativo di trovare spazio per fare le mie domande. Ma non é stato assolutamente un male. In effettiche sono i protagonisti di(All of Us Strangers), l'interessantissima opera in bilico tra il drammatico e il soprannaturale del regista britannicoHaigh, si completano le frasi a vicenda oltre a prendersi in giro. Molto ...