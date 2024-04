Parenzo minacciato ancora La solidarietà della collega | Fieri democratici | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Davanti a LA7 questa mattina: Davidè statouna volta, immagino da. No, non va bene per niente. Massima": con queste parole, lanciate su X, Flavia Fratello ha reso noto che un nuovo episodio di antisemitismo ai danni del conduttore de L'aria che tira è andato in scena nei pressi degli studirete di Urbano Cairo per i quali entrambi lavorano. Non è la prima volta che il giornalista finisce nel mirino di gruppi di contestatori. L'ultimo, rumoroso caso è stato quelloSapienza. In onda regolarmente con il programma di politica e di attualità, il giornalista ha buttato acqua sul fuoco: "Sono al lavoro da questa mattina alle 8, mi sembra tutto sotto controllo. Nessun allarme, siamo qui a ...