Paola Barale si racconta senza filtri | la malattia - la menopausa a 41 anni e l’aborto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 26 aprile 2024) Di chesoffre? La famosa showgirl si èta, affrontando il tema dellaprecoce e del. Non tutti sanno che l’ex moglie di GiSperti soffre di unaper cui non ha intenzione si operarsi: di cosa si tratta? Il suo racconto è stato portato in diretta a...