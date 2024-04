Oroscopo Paolo Fox Sabato 27 Aprile 2024 | Bilancia attento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’diFox per oggi,27Ariete Giornata che nasce con la Luna favorevole. Questo è un weekend da vivere al meglio. L’amore va recuperato. Toro Con Sole e Venere nel segno puoi fare progetti in vista del futuro: quindi, al bando il passato. Gemelli Venere sta per tornare favorevole. Solo nel pomeriggio si nota un po’ di stanchezza. Cancro La situazione astrologica è positiva anche per cercare nuovi lavori, sei in una fase creativa. Leone Oggi c’è una tensione da superare: prenditi un paio di giorni utili per vivere l’amore al meglio. Vergine Durante il mattino sei sotto pressione. Qualcosa all’ora di pranzo ti innervosirà, ma il pomeriggio sarà migliore.Attenzione ai soldi, potresti essere arrabbiato per una spesa imprevista. ...