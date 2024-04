Operazione Menai Bridge | Londra lavora al piano per i funerali di Re Carlo È il segno che sta sempre peggio No - è la prassi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Come sta Re? Se una risposta ufficiale a questa domanda non sembra prossima ad arrivare, si moltiplicano i mormorii sulle condizioni del sovrano, al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro per cui è sottoposto a cure. L’ultimo rumor che agita l’alta società britannica, rilanciato nelle scorse ore dalle Daily Beast, è che il re stia «moltodi quanto ammettano i suoi collaboratori». Nelle ultime settimane, scrive la testata britannica, gli amici del monarca starebbero rispondendo alle domande sul tema con uno sguardo cupo, dichiarando a mezza bocca che le cose «non vanno bene». A Buckingham Palace tuttavia si mantiene la linea di comunicazione adottata sin dall’inizio della vicenda: no comment. D’altra parte gli ambienti reali non hanno mai detto neppure quale tipo di cancro sia stato esattamente diagnosticato al sovrano: ci si è ...

