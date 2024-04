Open Day carta d’identità elettronica Roma | 16 Marzo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per incrementare le opportunità di rilascio dellae ridurre i tempi di attesa, continuano le aperture straordinarie degli Uffici Anagrafici per il rinnovo della CIE. L’appuntamento è per il weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XI e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 26 aprile dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). COSA PORTARE CON SE’ PER LA RICHIESTA DELLA ...