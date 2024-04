Only Wine - i vini del Sannio protagonisti a Città di Castello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per il secondo anno consecutivo ilConsorzio Tutelaparteciperà all’, Festival dei giovani produttori delle piccole cantine, in programma adi(Perugia) da domani a lunedì prossimo. All’appuntamento, giunto alla XIesima edizione e che trasformerà per tre giorni la cittadina umbra in “capitale” del vino, hanno aderito ben 142 produttori e 4 consorzi tra cui il, con un programma che prevede sei Masterclass e diverse aree tematiche, compresa un’area “Extra”, 80 sono i giornalisti accreditati e 100 gli operatori Horeca. Dati ragguardevoli per una manifestazione dedicata ai giovani produttori e alle piccole cantine che, da quest’anno, ospita anche vignaioli esteri provenienti dalla regione dello champagne e da ...