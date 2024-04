OnePlus Watch 2 - i pregi e i difetti Smartband e smartwatch nello stesso prodotto

(Di venerdì 26 aprile 2024) Abbiamo provato per alcuni giorni ilnella versione Nordic Blue, distribuita esclusivamente in Europa. Il concetto è interessante, ma insieme a tante luci c’è anche qualche ombra. ...

OnePlus annuncia la data di presentazione di due prodotti: in arrivo in Europa OnePlus Pad Go e una nuova versione di OnePlus Watch 2! L'articolo OnePlus Pad Go sta arrivando da noi insieme a un nuovo OnePlus Watch 2 proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

OnePlus ha lancia to sul mercato europeo il nuovo tablet OnePlus Pad Go e un'edizione esclusiva dello smart Watch OnePlus Watch 2. L'articolo OnePlus lancia in Europa un bel tablet economico e un’edizione speciale di Watch 2 proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Smartwatch oneplus watch 2 Nordic Blue Edition, tutto quello che c’è da sapere - Smartwatch oneplus watch 2 Nordic Blue Edition, dai colori blu e ghiaccio che richiamano il paesaggio nordeuropeo. Ecco il nostro test a Helsinki ...

oneplus lancia il watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet Pad Go in Europa: ecco caratteristiche e prezzo - Sulla scia del successo del oneplus watch 2, la gamma oneplus si rinnova in Europa con il debutto della versione Nordic Blue Edition. Si tratta di una nuova edizione dello smartwatch, realizzata in ...

