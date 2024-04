OMS - almeno 154 milioni bimbi salvati dai vaccini in 50 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ihanno salvato154di bambini nel mondo negli ultimi 50; oltre 92di vite salvate da quello contro il morbillo da solo. E per ogni vita salvata dai, sono stati guadagnati in media 66di piena salute, per un totale di 10,2 miliardi didi vita vissuti in buona salute guadagnati nei cinque decenni. Come risultato della vaccinazione contro la poliomielite, oggi sono in grado di camminare più di 20di persone che altrimenti sarebbero rimaste paralizzate. Sono alcuni dei dati resi noti sulla rivista Lancet in occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, frutto di uno studio coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). "Isono tra ...