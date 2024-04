Omicidio Santa Margherita Ligure - Frisinghelli a processo col rito abbreviat - c' è lo sconto della pena

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato due Italia ni di 21 e 25 anni, originari di Napoli, per truffa aggravata impropria. La vittima è un pensionato di 84 anni: è stato contattato da una terza persona che, dopo essersi qualificata al telefono come un appartenente all’Arma, gli ... Continua a leggere>>

L'ha incontrata casualmente in strada e le ha dato un abbraccio caloroso. La giovane donna, che si è presentata come una vecchia conoscente, ha stretto a sé la pensionata e nel giro di pochi minuti l’orologio che l'anziana aveva al polso è sparito . Vittima del furto un'ottantaseienne residente a ... Continua a leggere>>

Sono stati rinviati a giudizio Kamel Abdelwahab, detto Tito, e ad Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, in carcere dalla scorsa estate per l’omicidio di Mahmoud Abdallah. Il ragazzo di appena 19 anni era stato trovato senza testa e mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita Ligure , in ... Continua a leggere>>

Record di iscritti a La Duecento - A due settimane dal via de La Duecento, gli iscritti raggiungono quota 90 imbarcazioni, un record assoluto per la regata del Circolo Nautico santa margherita di Caorle che festeggia quest’anno la ...

Continua a leggere>>

Festa della Liberazione tra appelli e candidati: tanta partecipazione ai cortei di Rapallo e santa margherita - Nel Tigullio occidentale parate di rappresentanti delle varie liste in competizione per le comunali di giugno. A Chiavari l’orazione di Vago, presidente Anpi: ...

Continua a leggere>>

A San Marco in Villa festeggiato il Santo Patrono - Come da tradizione , con una santa messa solenne e con un convivio di fraternità parrocchiale. Come da tradizione, anche in questo 2024, la Parrocchia di San Marco in Villa ha festeggiato il suo Santo ...

Continua a leggere>>