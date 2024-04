(Di venerdì 26 aprile 2024) I giudici della Prima Corte didi Roma hannoperché ?il fatto non costituisce reato? Fabio Manganaro, ilaccusato di misura di rigore non consentita...

Sparò e uccise il suo rapinatore. Mario Cattaneo assolto anche in Appello “perché il fatto non costituisce reato” Mario Cattaneo , ristoratore 73enne di Casaletto Lodigiano, è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”. La sentenza arriva l’11 aprile 2024, a conclusione del processo ... Continua a leggere>>

La decisione dei giudici perché "il fatto non costituisce reato" I giudici della Prima Corte di Appello di Roma hanno assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita dalla legge per aver bendato Gabriel Natale Hjorth nella ... Continua a leggere>>

Omicidio Cerciello Rega, assolto in appello il carabiniere che bendò Hjorth in caserma - I giudici della Prima Corte di appello di Roma hanno assolto perché “il fatto non costituisce reato” Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non ...

Continua a leggere>>

Omicidio Cerciello, assolto in appello carabiniere che bendò Hjorth - (Adnkronos) - I giudici della Prima Corte di appello di Roma hanno assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita dalla leg ...

Continua a leggere>>

Bendaggio di Christian Hjorth, assolto in appello il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro - I giudici della Prima Corte di appello di Roma hanno assolto perché “il fatto non costituisce reato” Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non ...

Continua a leggere>>