Omicidio Aosta - il compagno di Auriane | “Non l’ho uccisa i - mi ha mentito per questo ero con lei”

Il prossimo 18 aprile Teima Sohaib apparirà davanti ai giudici di Grenoble che decideranno sull'estradizione in Italia del 21enne. Il ragazzo è accusato del Femminicidio di Auriane Nathalie Laisne , la 22enne trovata morta in una chiesetta abbandonata di La Salle.Continua a leggere Continua a leggere>>

Sohaib Teima chiede l’estradizione ai magistrati francesi: «Voglio provare la mia innocenza» - FERMO - Il 2 maggio la decisione della magistratura francese. Il procuratore chiede ai giudici di concedere l'estradizione ma dopo l'udienza del 3 maggio dove Teima dovrà rispondere di violenza domest ...

Continua a leggere>>

Femminicidio di aosta, Sohaib Teima respinge le accuse: il 2 maggio la decisione dei giudici francesi sull’estradizione - Attesa per il 2 maggio prossimo la decisione sull'estradizione di Sohaib Teima, il 21enne accusato del femminicidio di aosta.

Continua a leggere>>

Il giallo di La Salle, Sohaib Teima: «Non ho ucciso auriane. Lei mi ha mentito per farsi portare in Italia» - Il giovane italo-egiziano indiziato per l'omicidio si dichiara innocente all'udienza della Corte d'appello di Grenoble, chiede di tornare in Italia e accusa la compagna morta:«Mi disse di aver ritirat ...

Continua a leggere>>