Omicidio a Modena | trentenne ucciso a coltellate

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Tragedia intorno all’ora di pranzo a Castelnuovo Rangone dove, in via Zanasi, una persona è stata accoltellata. Pare, dai primi riscontri, che dopo un lungo tentativo per rianimarlo, il giovane sia morto appena arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. La vittima sarebbe un cittadino straniero, apparentemente sui trent’anni ma non è ancora stato identificato. Avrebbe ricevuto una sola coltellata all’inguine. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Notizia in aggiornamento