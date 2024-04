Olimpiadi di Parigi - tocca a Jacobs | domani prima chance di qualificazione Gare anche per Crippa e Battocletti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Primo 'big Saturday' del 2024 per l’atletica leggera italiana. Marcella Jacksonville in Florida per l’atteso debutto stagionale sui 100 metri ; il lunghista Mattia Furlani a Suzhou in Cina per la seconda tappa della Diamond League; Yemanin Germania a caccia delto italiano sui 10 chilometri su strada e Nadiaa Milano nell’impegno sulla per lei insolita distanza...

Quando ritorna in pista Marcell Jacobs ? Se lo stanno chiedendo tutti visto che in questo 2024 non ha ancora esordito, creando un velo di ansia sulle sue reali condizioni fisiche in vista di Parigi 2024. Alimentate anche da alcuni suoi ultimi post social , tra il provoca torio e il mistero .Continua a ... Continua a leggere>>

Continuano i post criptici su X da parte di Marcell Jacobs . Due giorni fa un “Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato.. sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace”, aveva scritto con un velo di sarcasmo su X in riferimento alle tante notizie circolate riguardante il suo esordio in questo ... Continua a leggere>>

