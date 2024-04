Nuovo ordinamento ATA | novità profili - titoli e mansioni | cosa cambia dal 1° maggio

Milano – La domanda che si fanno tutti i lombardi in questi giorni è semplice: finirà il grande Freddo di aprile? Sì, perché ormai da oltre una settimana la regione è investita da una ondata di gelo veramente fuori stagione, con minime che superano di poco lo zero e massime che a stento arrivano ... Continua a leggere>>

Il terzo Progetto casa di Como Accoglie è in cantiere: la partecipazione al bando del Comune per l’assegnazione di appartamenti in housing sociale, cui l’associazione aveva partecipato nel 2023, ha avuto esito positivo assegnando in concessione l’alloggio per 18 anni. Una struttura piccola ma ...

Continua a leggere>>