Nuove minacce al ‘sionista’ Parenzo dai pro Palestina La sede de La7 presidiata dalla polizia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ancora pesantie intimidazioni a David, che ieri ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile a Porta San Paolo. Il giornalista è stato vittima di un crescendo di insulti durante gli scontri tra la comunità ebraica e gli antagonisti dei movimenti Proa Daviddai proUna preoccupante escalation di istigazione alla violenza tanto che questa mattina ladegli studi di La7 (mentre era in corso la trasmissione L’Aria che tira condotta da, tra gli ospiti anche la nostra collega del “Secolo” Annalisa Terranova) è statadalle forze dell’ordine. All’ingresso una ventina di attivisti del collettivo “Cambiare Rotta” e Osa hanno sventolato ...

Studenti davanti la sede di La7, bandiere palestinesi e protesta contro parenzo: “Vuoi ancora darci lezioni Facci salire” - Una dozzina di studenti si sono ritrovati davanti la sede di La7 a Roma per protestare contro il giornalista David parenzo.

Studenti sotto la sede di La7, nel mirino David parenzo: "Era con quelli che ci hanno lanciato sassi e bombe carta" - Sit in fuori dagli studi di La7 di studenti delle organizzazioni Cambiare Rotta e Osa che denunciano le violenze subite ieri mattina alla manifestazione per il 25 aprile a Roma.

David parenzo minacciato ancora. La solidarietà della collega: "Fieri democratici" - "Davanti a LA7 questa mattina: David parenzo è stato minacciato ancora una volta, immagino da fieri democratici. No, non va bene per ...

