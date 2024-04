Noto calciatore porta in Tribunale i Vaccini Covid Carriera finita a 29 anni Il mio corpo non funziona più come prima

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ha destato grande scalpore nel mondo dello sport l’iniziativa, davvero clamorosa, di unprofessionista che militava nella squadra francese dello Stade Lavallois, nella seconda divisione transalpina, dopo aver militato per diverse stagioni nell’Auxerre e nella squadra portoghese del Maritimo. Francois-Xavier Fumu Tamuzu, questo il nome dell’atleta,rila Gazzetta dello Sport “non appartiene né alla sfera No Vax né a quella dei complottisti. Ma è convinto che, da quando si è vaccinato, la sua“. Così il giocatore ha deciso dire inBioNtech e Pfizer. L’inizio del calvario di Tamuzu è datato nell’estate del 2021. Quando, dopo essersi sottoposto alle due vaccinazioni, ilha iniziato a soffrire ...

Mattia Giani , il calciatore di 26 anni che aveva accusato un malore in campo durante la partita tra Lanciotto e Castelfiorentino , è Morto Continua a leggere>>

Mattia Giani , il calciatore di 26 anni che aveva accusato un malore in campo durante la partita tra Lanciotto e Castelfiorentino, è Morto Continua a leggere>>

“ Ndicka ? Il ragazzo sta bene, quello che so è quanto letto dagli aggiornamenti pubblicati, sarà il club stesso a dare maggiori informazioni. Le notizie sono positive rispetto allo spavento di ieri e questo ci fa bene sperare. Sembra che il peggio sia passato, però aspettiamo comunicazioni ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan, Allegri punta il secondo posto: «Cosa ci manca per lo scudetto Chiedete alla società...» - Bologna e Roma vanno di corsa, e i tre punti in palio nello scontro diretto contro il Milan (sabato ore 18 Allianz Stadium) diventano vitali per blindare la qualificazione alla prossima ...

Continua a leggere>>

Tutti i gol di Lionel Messi nelle finali - Quanti gol ha segnato Lionel Messi nelle Finali Quante ne ha decise in carriera E con quante maglie diverse

Continua a leggere>>

Napoli, Calzona: "Responsabilità mie, ma la squadra ora deve tirare fuori l'orgoglio" - Il tecnico azzurro in conferenza prima della sfida con la Roma: "Abbiamo il dovere di cercare di migliorare e finire il campionato nel miglior ...

Continua a leggere>>