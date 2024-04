Nostalgia canaglia Altro che video su TikTok C’era una volta la generazione Musicarelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Era il 1960. Usciva un film dallo strano nome: Urlatori alla sbarra. I titoli di testa dicevano "Urlato da Mina, sussultato da Adriano Celentano". E aggiungevano: "da un vago soggetto e un’inesistente sceneggiatura di…": seguivano quattro nomi, fra cui quelli di Lucio Fulci e Piero Vivarelli. Se non, erano stati sinceri. La storia – in quel film, e negli altri seguiranno – era esile, tenue. Ma la musica avrebbe fatto tutto il resto, e decretato il loro successo. Erano nati i "". Nipoti dell’opera lirica, figli del musical, fratellastri di Carosello, cui avevano rubacchiato il nome, isono stati un genere cinematografico tutto italiano, che ha segnato l’unico decennio del dopoguerra in cui la società italiana abbia carezzato, sfiorato e a volte raggiunto una felicità collettiva: gli anni Sessanta. C’è ...