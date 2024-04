Non respiro - afroamericano muore dopo l’arresto in Ohio Era stato immobilizzato con un ginocchio sul collo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) New York, 26 aprile 2024 – Frank Tyson come George Floyd. Undi 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, inche un agente lo ha bloccato a terra con ilsule pocoaver gridato “non riesco a respirare”. La polizia ha diffuso il video di 36 minuti dell'incidente accaduto il 18 aprile, e sul quale è stata avviata un'indagine. Gli agenti coinvolti sono stati temporaneamente sospesi. Frank Tyson was motionless for five minutes on the ground until one officer decided to check on him. At that point, police noticed he didn’t have a pulse. He was later pronounced dead at the hospital. Will Frank Tyson’s death lead to another George Floyd “summer of love”? pic.twitter.com/NI13PlkPK6 — Mayor (@Mayoralpodcast) April 26, 2024 ...