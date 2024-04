Nella corsa della plenaria per approvare di tutto sì pure all’organismo etico

nella corsa verso le elezioni euroee di giugno , conduce la gara Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabilmente in testa con il 27,4%. Segue il Pd di Schlein, in lieve calo.Continua a leggere Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE di un prologo atipico del Giro di Romandia vinto da Maikel Zijlaard , che si prende la vittoria e la momentanea prima posizione nella classifica generale. Buon proseguimento di ... Continua a leggere>>

Champions, Europa League, Conference e lotta salvezza: la situazione della Serie A a cinque partite dalla fine - Cinque giornate, quindici punti a disposizione, 450 minuti (o poco più) per sperare. Nonostante l'Inter abbia già vinto lo scudetto, mai come quest'anno il campionato di Serie ...

Continua a leggere>>

Balene spiaggiate in Australia, corsa per salvarle: il video di oltre 160 intrappolate nelle acque basse - Oltre 160 balene sono state ritrovate spiaggiate nelle acque poco profonde di Toby Inlet, a Geographe Bay, in Australia. Alcuni video immortalano i cetacei e la corsa dei soccorsi per salvarli, ma per ...

Continua a leggere>>

corsa Champions: Milano è avanti su Trento - L'Allianz Milano è vicina alla storica qualificazione in Champions League, avanti 2-1 contro l'Itas Trentino. Ishikawa MVP nella vittoria per 3-0, ma attenzione alla reazione di Trento. Prossima sfida ...

Continua a leggere>>