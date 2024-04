Ndicka ha svolto tutto l’allenamento con la Roma | pronto per il Napoli dopo lo spavento di Udine

Roma, ndicka torna in gruppo! Lukaku e Smalling a parte: le ultime in vista del Napoli - A due giorni dalla sfida contro il Napoli la Roma ritrova in gruppo Evan ndicka; allenamento a parte, invece, per Lukaku e Smalling ...

