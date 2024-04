NBA Freestyle | Joel Embiid porta il ruolo del centro nel futuro con 50 punti e cinque triple

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il colosso di Phila Tanto tuonò, che piovve.non aveva preso troppo bene la sconfitta contro i New York Knicks in gara 2 della prima serie di playoff. Davanti ai cronisti era apparso disperato: per la sconfitta e per un’insoddisfazione arbitrale su un paio di episodi, dove non ha senso addentrarsi. Si rimanga allo sport. I Knicks avevano mantenuto il fattore campo. Alla prima in casa Sixers, ilcamerunense (che non stava nel pieno delle forze, si dice per paresi facciale) ha mostrato al mondo cosa vuol dire giocare da“puro” nella odierna NBA. Un colosso: il colosso di Phila. Grande (213 cm), pesante (circa 130 kg), ma estremamente mobile e con un paio di mani da infiocchettare. Nella vittoria di stanotte, ha segnato 50con 5 su 7 dal perimetro. Esatto, dal perimetro. ...