Nba | Curry eletto giocatore più decisivo della stagione regolare

(Di venerdì 26 aprile 2024) Stephenha vinto il premio comepiùregolar season in Nba. Il fuoriclasse dei Golden State Warriors ha preceduto Demar DeRozan dei Chicago Bulls e Shai Gilgeous-Alexander, colonna portante degli Oklahoma City Thunder. Magra consolazione per il 36enne bandiera a San Francisco, eliminato a sorpresa con ai play-in. La star Nba ha vinto la speciale classifica grazie alle sue prestazioni nei minuti finali delle gare: ben 189 punti con percentuali del 46% da tre punti e del 95% ai liberi. SportFace.

