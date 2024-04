Napoli-Roma - Calzona | Situazione peggiore di quella che mi aspettass - ma ora reagiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – L'ultima volta che la sua voce era stata sentita prima di una partita in ballo c'erano ancora la Champions League e il ritorno contro il Barcellona, dopo che la gara di andata aveva segnato il suo debutto sulla panchina del: a distanza di settimane Francescotorna a parlare in una conferenza stampa pre-partita e lo fa due giorni prima della delicatissima sfida interna contro la, in programma domenica 28 aprile alle 18, e quasi una settimana dopo la debacle di Empoli, che si era tinta di giallo anche per i presunti malumori che aveva creato in seno agli azzurri. In realtà Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del club partenopeo, ci tiene subito a rettificare chedel tecnico calabrese non sarebbe stata una conferenza stampa pre-partita, ...