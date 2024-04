Napoli - in auto a 200 chilometri all’ora lungo la galleria Vittoria | posta il video sui social La denuncia | Gli va stracciata la patente

(Di venerdì 26 aprile 2024) Alla guida di una vettura di grossa cilindrata percorre a tutta velocità, circa 200 km/h, lae via Chiatamone per poi filmarsi con una mano sola al volante e finire sui. Accade a, ilin questione è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, e arriva a pochi giorni dalla tragica morte di Michele Angelillo, 36enne travolto da un’mentre percorreva a bordo del suo scooter laLaziale. “A queste persone valaa vita. Isuitornino utili alla poliziale per risalire ai pirati della strada, così da stanarli e sanzionarli con estrema severità”, ha commentato il deputato di Avs. L'articolo ...

