Napoli - il totoallenatore | parla Marchetti E gli altri obiettivi…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Hato anche delLuca, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, sulle frequenze di TMW Radio nello speciale ‘L’Editoriale’. Di seguito le sue dichiarazioni. “, la situazione Conte può rimanere ancora aperta. Ci sono tante panchine in giro per l’Europa, bisogna capire che aspettative abbia Conte”. Conte affascinato da, anche se… “lo affascina come scelta, poi ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro. Conte ha degli aspetti positivi,negativi come la spesa per il suo ingaggio e per le richieste sul mercato. Potrebbe scontrarsi con un presidente come De Laurentiis. Pioli è un allenatore moderno che ha vinto in una società che lo ha fatto lavorare serenamente”. Pioli e Gasperini “Ha condiviso un pezzo di ...