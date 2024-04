Napoli - dolci ricordi tra Diego e il terzo scudetto…

"Quest'anno le cose non sono andate bene ma la società lo ha capito" Napoli - "Ho tanti ricordi risalenti agli anni in cui giocavo nel Napoli , ma sicuramente uno dei più belli è la vittoria di un trofeo con quella maglia. Ci siamo riusciti dopo più di vent'anni, con la Coppa Italia, contro la ... Continua a leggere>>

Domenica alle ore 18:00 prenderà il via al Diego Armando Maradona ilbig match Napoli-Roma. C’è il recupero lampo in vista della sfida, con l’allenatore che può sorridere. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà protagonista del big match Napoli-Roma, in programma domenica alle ore 18:00 e valido per ...

Continua a leggere>>