Nadia Nadim Milan Women | Il mio appello alle donne

Le parole di Nadia Nadim , calciatrice del Milan femmile, sulla sua storia e la fuga dall’Afghanistan . Tutti i dettagli Scappata dall’Afghanistan , si rifugia bambina in Danimarca. Lì scopre il calcio, che la porta in mezzo mondo e oggi al Milan . Nadia Nadim si racconta a Sport Week, il magazine de ... Continua a leggere>>

Inchiesta milan, continuano i dubbi sull’effettiva proprietà del milan da parte di RedBird: un aspetto in particolare preoccupa - Inchiesta milan, continuano i dubbi sull’effettiva proprietà del milan da parte di RedBird: un aspetto in particolare preoccupa Continua l’indagine sulla proprietà del milan. Il Corriere della Sera og ...

Continua a leggere>>

Nadia nadim: «Sono scappata, mi sentivo persa: lo sport è il mio luogo sicuro» - In fuga dall’Afghanistan a 12 anni, dopo l’omicidio del padre, la calciatrice oggi in forza al milan racconta come ha imparato a ricostruire sé stessa, fino alla laurea in Medicina ...

Continua a leggere>>

nadim si racconta: «Ecco il motivo per cui sono venuta al milan. Sulla squadra vi dico che…» - nadim si racconta: «Ecco il motivo per cui sono venuta al milan. Sulla squadra vi dico che…». Le parole dell’attaccante rossonera La calciatrice del milan Women nadim è stata intervistata a La Gazzett ...

Continua a leggere>>