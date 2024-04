MotoGP - risultati e classifica FP1 GP Spagna 2024 | i due Marquez davant - si rivede Morbidel -i, Bagnaia indietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Calato il sipario sul primo turno di prove libere del GP di, quarto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Jerez de la Frontera i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le qualifiche e la Sprint Race di domani e anche la gara domenicale. Non un circuito semplice quello dedicato alla memoria di Angel Nieto. Parliamo di un layout assai tortuoso e il requisito fondamentale è la grande velocità di percorrenza in curva. Non sono tanti i punti di sorpasso, per questo garantirsi una posizione in griglia avanzata sarà molto importante per la gestione sia della Sprint che del GP iberico. Si è tornati a girare con Jorge Martin leader dellamondiale. L’alfieri della Ducati Pramac si è presentato a Jerez con l’intenzione di dar seguito ai ...