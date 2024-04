MotoGP | GP Spagna - Francesco Bagnaia | A Jerez belle battaglie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per Peccoquella dinon è mai una pista come le altre, come spesso e volentieri ha ribadito in conferenza stampa. E lo ha ripetuto anche ieri, definendola addirittura la pista dei suoi sogni e quindi con la volontà di lasciare il segno ancora una volta. In questo inizio di stagione infatti non è stato sempre brillantissimo, ma si è comunque fatto valere, seppure sia mancata finora la scintilla capace di farlo emergere rispetto agli altri. Intanto ieri è intervenuto in conferenza stampa e dunque andiamo a leggere quali sono state le dichiarazioni di: “pista da sogno” (Crediti foto: Pagina Facebook del pilota)Queste dunque le parole del pilota della Ducati: “Le moto stanno migliorando ogni anno. Piccoli ...